OPPO celebra la Giornata della Terra 2021 collaborando con Treedom e contribuendo ad arricchire le foreste di Ecuador e Camerun. Prosegue dunque l’impegno dell’azienda cinese, che nel 2020 ha ridotto del 25,8% il consumo totale di acqua e del 42,7% la produzione di rifiuti.

OPPO dona 1000 alberi per celebrare la Giornata della Terra 2021

Grazie alla collaborazione con Treedom, la nota piattaforma web che consente di piantare alberi a distanza, OPPO ha fatto un’importante donazione per celebrare la Giornata della Terra. L’azienda ha infatti dato vita all’operazione #verdeOPPO con 1000 alberi da frutto che saranno piantati tra Sud America e Africa.

“Non ci piace solo fotografarli, ci piace vederli crescere“, dichiara OPPO: la nuova foresta, costituita perlopiù da alberi del caffè, del cacao, aranci, banani e avocado, sarà in grado di assorbire 60.250 kg di CO2 in 10 anni e continuerà a portare benefici anche a livello socioeconomico, visto il coinvolgimento attivo dei contadini locali.

OPPO sta sempre di più aumentando il proprio impegno per la tutela dell’ambiente. Nello scorso anno l’azienda ha ridotto del 25,8% il consumo totale di acqua, del 12,4% quello di elettricità, del 42,7% la produzione di rifiuti e del 20% le emissioni di gas serra; gli imballaggi sono costituiti per il 45% da fibre rinnovabili, con colori a base di soia, mentre per quanto riguarda lo sviluppo dei prodotti la casa cinese utilizza design modulari per rendere più semplice la riparazione e la sostituzione dei pezzi, con il 35% dei componenti degli smartphone costituiti da plastica riciclata.

L’iniziativa è legata anche al lancio dei nuovi smartphone OPPO A94 5G, OPPO A74 5G e OPPO A54 5G, dotati della funzione Super Nighttime Standby per abbassare i consumi notturni e di Battery Guard per la ricarica intelligente. Se volete saperne di più sull’iniziativa #verdeOPPO e seguire la crescita delle piante donate potete seguire questo link.

Potrebbe interessarti: recensione OPPO A94 5G