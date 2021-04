Se state aspettando il momento giusto per acquistare OnePlus 8T o OnePlus Nord, questa potrebbe essere l’occasione che fa per voi: sullo store ufficiale della casa cinese sono già disponibili, come abbiamo visto, le offerte della campagna One For All, ma grazie a due codici sconto potete risparmiare ancora più. Scopriamo insieme come fare.

Due coupon per OnePlus 8T e OnePlus Nord

OnePlus sta festeggiando in queste ore il traguardo dei tre milioni di utenti iscritti al sito ufficiale: per l’occasione ha lanciato l’iniziativa One For All, con concorso a premi e sconti su alcuni smartphone Android. Tra questi compaiono proprio OnePlus 8T e OnePlus Nord, che vengono proposti a rispettivamente 549 euro e 369 euro (469 euro per la versione 12-256 GB).

Grazie ai coupon che stiamo per fornirvi potete portarvi a casa OnePlus 8T con uno sconto aggiuntivo di 50 euro e OnePlus Nord con uno di 40, anche se quest’ultimo solo in versione 12-256 GB: potete dunque acquistare i due smartphone a 499 e 429 euro, con un ribasso totale di rispettivamente 100 e 70 euro.

Come fare? È semplicissimo: basta seguire i link qui sotto, aggiungere lo smartphone al carrello e in fase di acquisto inserire il coupon “8TOFF50” (per OnePlus 8T) o “NORDSALES” (per OnePlus Nord). Questi codici sono validi fino al 15 maggio, ma approfittandone in queste ore potete sommarli alla promozione One For All e strappare prezzi più interessanti. Ecco come promesso i link: