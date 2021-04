Il multi-boot sui dispositivi Android è un’idea che negli anni ha stuzzicato tanti utenti ma che, a differenza di quanto avviene sui comuni PC, è un po’ complicata, richiedendo apposite soluzioni che di tanto in tanto la community che ruota attorno all’OS mobile di Google tira fuori dal cilindro.

E così negli anni si sono conquistati una fetta di popolarità tra gli appassionati di modding progetti come MultiROM, Safetrap, DualBoot Patcher o TWRP, ciascuno dei quali mette a disposizione degli utenti specifici strumenti per usufruire di una soluzione multi-boot.

Ecco il multi-boot su Samsung Galaxy A71

Nelle scorse ore a questo gruppo si è aggiunta una nuova alternativa, frutto del lavoro di uno sviluppatore di XDA Developers: phhusson, questo il suo nome, ha realizzato un video con cui mostra la sua soluzione che consente il doppio avvio di AOSP GSI e della ROM stock One UI su un Samsung Galaxy A71.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, non dovete fare altro che guardare la seguente dimostrazione:

Pierre-Hugues Husson, ossia lo sviluppatore che ha realizzato tale soluzione, è noto per altri progetti, come ad esempio il Project Treble GSI e ha spiegato che il sistema che ha ideato consente all’utente di stabilire se avviare il caricamento della ROM stock (cioè quella di Samsung) o quella GSI, aggiungendo che i sistemi operativi secondari possono essere memorizzati sulla scheda SD, il che è anche un grande vantaggio in termini di portabilità

Chiamato “boot-deverter“, tale progetto prevede attualmente che l’utente decida quale ROM fare partire attraverso i pulsanti dedicati alla gestione del volume.

Lo sviluppatore precisa che la struttura indipendente dal SoC di questo sistema gli consente di funzionare su dispositivi basati su processori Exynos, Qualcomm e MediaTek.

Per ulteriori informazioni su tale progetto vi rimandiamo al repository su GitHub, che potete trovare seguendo questo link.

