L’algoritmo del feed di Facebook sta per cambiare. Lo ha annunciato Mark Zuckerberg questa mattina, chiedendo agli utenti di lasciare un feedback sui post che verranno loro mostrati nei prossimi giorni.

Prima di implementare il nuovo algoritmo, Facebook lancerà una serie di test attraverso i quali si cercherà di scoprire quali sono i contenuti che gli utenti considerano interessanti e quali quelli che preferirebbero non venissero mostrati – o mostrati con una minore frequenza.

Nei prossimi mesi inizieranno i test per il nuovo algoritmo di Facebook

A tal fine, nei prossimi giorni ad alcuni utenti potrebbe essere chiesto di rispondere alla domanda “Quanto sei stato ispirato da questo post?” che apparirà in modo piuttosto casuale sotto un determinato post. Grazie a questa attività, si farà in modo che i contenuti più apprezzati appaiano più in alto nel feed delle notizie di Facebook.

Un test successivo mira a migliorare l’esperienza del feed di notizie di Facebook. Attualmente, il Social dà priorità ai contenuti condivisi dagli amici, dai gruppi e dalle pagine che si seguono. In futuro, Facebook terrà conto di una serie di segnali aggiuntivi che renderanno il feed ancora più su misura.

Per esempio, Facebook potrebbe tener conto di quanto interesse mostrate verso i contenuti pubblicati da una determinata persona, pagina o gruppo (misurato in tempo speso sul post, reazioni e eventuali commenti), o se un amico è stato aggiunto ai Preferiti.

Un terzo test, invece, si concentrerà molto più sul tipo di contenuto che l’utente desidera vedere. Facebook chiederà se si vuole vedere più o meno post su determinati argomenti, come sport, cucina, politica, bellezza, natura e altro ancora. Su questa base, l’algoritmo di Facebook regolerà la sezione Notizie mostrando più contenuti verso i quali l’utente ha dimostrato un maggior interesse, e meno post riguardanti temi e argomenti ai quali non si è interessati.

Oltre ciò, un futuro aggiornamento di Facebook mostrerà molto più chiaramente l’opzione che permette di nascondere i post che si ritengono “irrilevanti, problematici o irritanti”. Nello specifico, ogni post sarà accompagnato da una X, che apparirà nell’angolo superiore destro. Cliccando sulla X, quel determinato post viene nascosto dal feed di notizie di Facebook.

Facebook ha affermato che i test verranno avviati nei prossimi mesi, ma ancora non è chiaro quando questo algoritmo verrà poi implementato su scala globale.