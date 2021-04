Dopo averla lanciata negli USA poco prima della presentazione della serie OnePlus 9, il produttore cinese porta anche in Europa l’applicazione che permette di accedere al proprio store online anche in Europa. A differenza di quanto accade negli USA però, OnePlus sta ancora lavorando alla versione europea, che al momento risulta in fase di test e non disponibile sul Play Store.

L’app di OnePlus Store in Europa

Niente Play Store quindi, ma potete comunque dare un’occhiata alla versione di test scaricandola direttamente dal sito ufficiale per poter navigare nel negozio online del brand asiatico, con un’esperienza sostanzialmente identica a quella che potete avere sul web, senza particolari aggiunte. Ovviamente il tutto è ottimizzato per lo schermo dello smartphone e vi permetterà di avere sempre accesso alle offerte di OnePlus e alle novità in commercio.

OnePlus sta distribuendo la versione di test per raccogliere feedback dagli utenti, chiedendo di segnalare qualsiasi errore dovesse essere riscontrato dagli utenti ma anche di inviare suggerimenti relativi a miglioramenti o nuove funzioni. La compagnia ricorda che si tratta di un APK non certificato, da installare manualmente per sole funzionalità di test.

Per i primi 1000 utenti c’è anche un premio, rappresentato da un voucher per ottenere uno sconto del 20% sull’acquisto di accessori. E per i migliori suggerimenti ci sono dieci OnePlus Buds Z in premio, un buon inventivo per fare qualche test.

Una volta installata l’applicazione non vi resta che effettuare il login con il vostro account e iniziare a utilizzare l’applicazione. Ogni feedback dovrà essere inviato a euopstore@oneplus.com, utilizzando lo stesso indirizzo email del vostro account.