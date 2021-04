Continua senza sosta il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp, che a distanza di poche ore dal rilascio della versione 2.21.9.1 beta per Android hanno già un’altra versione da fare provare a chi ha aderito al programma di beta testing: stiamo parlando della versione 2.21.9.2.

Le novità della versione 2.21.9.2 di WhatsApp Beta per Android

Se la versione di cui vi abbiamo parlato ieri aveva ad oggetto delle piccole modifiche per quanto riguarda gli account business, questa nuova release della popolare applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma mette a disposizione di uno specifico gruppo di beta tester un altro elemento ridisegnato, ossia l’intestazione della sezione dedicata ai messaggi che scompaiono.

Questo video ci mostra la nuova animazione introdotta dagli sviluppatori di WhatsApp Beta:

In pratica, questa animazione aggiunta non fa altro che spiegare il modo in cui funzionano i messaggi che scompaiono.

Al momento questa nuova animazione è visibile soltanto per una ristretta cerchia di tester ma con le prossime release dell’applicazione dovrebbe essere messa a disposizione di un quantitativo più grande di utenti.

Al momento non è chiaro, invece, quando la funzionalità sarà implementata anche nella versione stabile dell’app di messaggistica istantanea ma probabilmente ci sarà da avere pazienza ancora per diverse settimane.

Come scaricare la nuova versione beta dell’applicazione

L’aggiornamento alla versione 2.21.9.2 di WhatsApp beta per gli smartphone Android è già in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per tutti gli utenti che si sono iscritti al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al relativo programma seguendo questo link).

Chi, invece, non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso questa nuova versione dell’applicazione di messaggistica ha la possibilità di farlo attraverso l’installazione manuale del file APK della release 2.21.9.2, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad esso dedicata seguendo questo link).