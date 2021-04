Samsung Galaxy S20 Fan Edition è stato certamente uno degli smartphone più popolari del colosso sudcoreano, e in molti scommettono che la compagnia ripeterà lo stesso record di vendite anche con l’atteso Samsung Galaxy S21 Fan Edition.

Un mix tra iPhone 12 e Galaxy S20 FE

Lo smartphone di fascia non è stato ancora presentato ufficialmente, ma da qualche settimana abbiamo qualche informazione su come dovrebbe essere il suo design. In questi giorni, però, il designer 4RMD ha immaginato come potrebbe apparire Samsung Galaxy S21 Fan Edition prendendo spunto dai leak e dai rumor pubblicati in rete ma mettendoci anche del proprio.

Il prodotto realizzato mostra uno smartphone che potremmo dire essere un mix tra Samsung Galaxy S20 Fan Edition e iPhone 12, con un display flat munito di fotocamera punch hole nell’angolo in alto a destra, cornici estremamente ottimizzate e un frame squadrato e dall’aspetto robusto. Posteriormente trova posto un modulo fotografico con tre sensori il cui design ricorda molto quello di Samsung Galaxy A52 5G.

Il designer ha inoltre immaginato anche quella che dovrebbe essere una parte della scheda tecnica di Samsung Galaxy S21 Fan Edition con processore Qualcomm Snapdragon 888, display da 6,3 pollici con refresh rate da 120 Hz, batteria da 4500 mAh e ovviamente connettività 5G.

Cosa ne pensate di questo concept? Comprereste Samsung Galaxy S21 Fan Edition con questo design? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

