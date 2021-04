Samsung è pronto a presentare un nuovo smartphone di fascia media, Samsung Galaxy F52 5G. Nei scorsi giorni è stato intercettato presso i maggiori organi di certificazione come la Wi-Fi Alliance e il Bluetooth SIG, mentre in queste ore il database del TENAA si lascia sfuggire i render dello smartphone e alcune caratteristiche chiave.

Il lancio è ormai ad un passo

Samsung Galaxy F52 5G è atteso con un display munito di fotocamera punch hole posizionata nell’angolo in alto a destra, mentre sul retro il modulo fotografico quadruplo contiene la dicitura che rimanda alla presenza di un sensore principale da 64 MP. L’assenza di un qualsivoglia riferimento ad un sensore fisico per le impronte digitali potrebbe suggerire la presenza di un display AMOLED con il sensore digitale integrato, ma non abbiamo certezze a riguardo.

Previous Next Fullscreen

La certificazione TENAA indica che lo smartphone Samsung con codice prodotto SM-E5260 ha una dimensione pari a 164,63 x 76,3 x 8,7 mm, monta una batteria da 4350 mAh, Android 11 e One UI 3.1. Precedenti leak su Samsung Galaxy F52 5G facevano riferimento al supporto per la ricarica rapida da 25 W, il modulo Bluetooth 5.1 e Wi-Fi dual band.

Purtroppo non sono disponibili ulteriori dettagli sulla scheda tecnica dello smartphone, ma è molto probabile che torneremo a parlare del device nei prossimi giorni.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartphone Samsung