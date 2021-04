L’App Google è una delle più famose e scaricate su Android e iOS in quanto fornisce rapidamente l’accesso alle ricerche sul motore di ricerca del colosso di Mountain View. Alcuni utenti Android, però, hanno notato un comportamento un po’ strano dell’applicazione su smartphone Android, soprattutto per quanto riguarda i consumi in background.

Consumi eccessivi in background

Infatti, com’è possibile notare dall’immagine sottostante pubblicata dall’utente u/Kidi_Galaxy, l’App Google ha consumato la metà del 70% di batteria residua disponibile sullo smartphone Android. Lo screenshot mostra chiaramente che il tempo di utilizzo dell’applicazione è stato pari a 0 minuti, mentre l’esecuzione in background pari a quasi 24 ore.

Così su due piedi è difficile circoscrivere con precisione quale potrebbe essere la causa di un consumo così esagerato della batteria, ma è probabile che l’app sia andata in contro a qualche complicazione che l’ha portata a consumare troppe risorse. Alcuni utenti consigliano di riavviare lo smartphone, cosa che potrebbe effettivamente risolvere il problema, mentre altri ancora di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti da scaricare sul Play Store.

Se anche voi doveste incappare in un bug simile dovreste innanzitutto provare a scaricare l’ultima versione disponibile dell’app tramite lo store di Google o tramite APK Mirror, o magari riavviare lo smartphone e controllare la scheda dei consumi a distanza di qualche ora.

Scarica App Google