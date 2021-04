AAWirless, il dongle per portare Android Auto Wireless all’interno di ogni automobile nato da una campagna di raccolta fondi su IndieGoGo, in queste ore sta ricevendo il primo grande aggiornamento software dal suo rilascio.

Novità aggiornamento 1.2 AAWirelss

L’aggiornamento 1.2 di AAWireless va a risolvere alcuni bug e problemi di connessione che il dongle aveva ad esempio con alcuni modelli di Mazda, oltre ad aggiungere anche alcune nuove feature. Il changelog ufficiale raccoglie le novità in:

gli utenti non devono più avviare la piattaforma (Android Auto) manualmente dal proprio sistema di infotainment. Questo previene anche gli errori in quanto Android Auto potrebbe non essere disponibile per alcuni utenti;

è stata implementata una funzione che avvia automaticamente AAWireless quando il telefono si connette al Bluetooth dell’automobile, e si disconnette quando la connessione è interrotta;

è possibile configurare manualmente il timeout del Wi-Fi;

correzione di un bug relativo alla corretta risoluzione di Android Auto sul display dell’automobile;

miglioramento circa la modalità di invio di feedback da parte degli utenti.

AAWireless, nonostante alcuni problemi lungo il cammino, sta ricevendo buone critiche da chi ha creduto nel progetto e ha sostenuto la campagna di raccolta fondi della piccola azienda.

Come aggiornare AAWireless

L’aggiornamento 1.2 per AAWireless è al momento in fase di rollout per tutti gli utenti muniti del piccolo dongle, con disponibilità effettiva differente fra i vari paesi.