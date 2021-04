Sebbene Xiaomi Mi MIX FOLD rappresenti il primo smartphone pieghevole del colosso cinese, sembra proprio che il team di ingegneri abbia lavorato duramente per garantire allo smartphone una resistenza quasi sovrumana allo stress meccanico più frequente per questo genere di prodotti: la flessione dello schermo.

200 mila flessioni non lo spaventano

Recentemente, per sottolineare di cosa è capace lo smartphone di fascia alta dell’azienda cinese, Xiaomi ha mostrato in live su Weibo un test che ha visto Xiaomi Mi MIX FOLD andare incontro a più di 200 mila flessioni ripetute nel tempo. Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha trasmesso il test in diretta in cui lo smartphone veniva continuamente piegato una volta ogni 1,6 secondi, per 89 ore di fila. Secondo quanto dichiarato da Lei Jun, il test ha riprodotto in pochissime ore il corrispettivo delle flessioni che un utente medio dovrebbe raggiungere in 10 anni di utilizzo dello smartphone.

Il test è servito per mostrare al pubblico la resistenza del sistema di cerniere di Xiaomi Mi MIX FOLD anche a seguito di un utilizzo fuori dal normale, che nessun utente mai potrebbe mai avere verso lo smartphone. L’azienda, infine, ha assicurato che il dispositivo è in grado di garantire cinque anni e mezzo di utilizzo a seguito di 100 flessioni giornaliere.

Potrebbe interessarti anche: come funziona il sistema di raffreddamento di Xiaomi Mi MIX FOLD