WINDTRE collabora con Nexi e lancia una nuova soluzione per offrire ai professionisti la possibilità di avvicinarsi al mondo dei pagamenti digitali. Parliamo di Nexi Mobile POS, che permette di accettare pagamenti attraverso carte di credito e di debito in modo rapido, sicuro, comodo e a condizioni molto vantaggiose.

WINDTRE Nexi Mobile POS disponibile con le offerte Professional

Nexi Mobile POS accetta tutte le principali carte di pagamento, incluso PAGOBANCOMAT e garantisce l’accredito in un solo giorno lavorativo, oltre a un’assistenza ventiquattro ore su ventiquattro. Il POS è incluso in abbinamento a tutte le offerte voce della gamma Professional con anticipo di 9,99 euro (IVA esclusa).

Alcune delle offerte Professional sono le seguenti:

Professional World , con minuti e GIGA di traffico dati illimitati a 21,99 euro al mese;

, con minuti e GIGA di traffico dati illimitati a 21,99 euro al mese; Professional Full , con minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile, GIGA illimitati e 100 SMS a 15,99 euro al mese;

, con minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile, GIGA illimitati e 100 SMS a 15,99 euro al mese; Professional Staff, con 50 GIGA di traffico dati a 9,99 euro al mese.

Per scoprire tutte le offerte Professional disponibili, consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore.

Inoltre, per offrire la possibilità di restare in contatto anche con eventuali clienti all’estero, WINDTRE ha deciso di aumentare i minuti internazionali inclusi nell’offerta Professional Full, che passano da 20 a 50. Questa opzione sarà disponibile anche per i professionisti che hanno già attivato l’offerta dal 16 marzo.

E ancora, se volete aggiornare il vostro smartphone con un modello di punta, capace di supportarvi anche nella gestione del lavoro, WINDTRE offre adesso la possibilità di abbinare alle offerte Professional con minuti e GIGA illimitati uno smartphone della serie Samsung Galaxy S21. Questi possono essere acquistati a rate a partire da 11,99 euro al mese (IVA esclusa).

Infine, può anche essere attivato il nuovo servizio DNS Dinamico, che permette ai professionisti di collegarsi al proprio indirizzo IP e controllare il proprio business da remoto.