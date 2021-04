Il team di WhatsApp continua a lavorare senza sosta a questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio dell’ennesima versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della release 2.21.9.1.

Le novità della versione 2.21.9.1 di WhatsApp Beta per Android

Questa nuova versione beta ci conferma che gli sviluppatori dell’app di messaggistica più usata in Occidente sono al lavoro per ridisegnare le scorciatoie della chat che si vedono nella sezione “Business Info”, ossia il profilo degli account Business.

Ecco come si presenta l’interfaccia attuale, con scorciatoie dedicate per l’invio di un nuovo messaggio, per una chiamata vocale o per una videochiamata al numero dell’account aziendale:

La riprogettazione a cui stanno lavorando gli sviluppatori di WhatsApp prevede la modifica di alcune scorciatoie e l’aggiunta di altre:

In pratica, per gli account Business gli utenti potranno fare affidamento su scorciatoie per inviare un messaggio o effettuare una chiamata, oltre a quelle per visualizzare il catalogo dei prodotti o dei servizi offerti dall’azienda in questione e per inoltrare il suo profilo ad altri utenti.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale riprogettazione sarà implementata nella versione stabile dell’applicazione né se il team di sviluppatori abbia in progetto di estenderla anche agli utenti normali.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

L’aggiornamento alla versione 2.21.9.1 di WhatsApp beta per gli smartphone Android è già stato rilasciato attraverso il Google Play Store per tutti gli utenti che si sono registrati al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi, invece, non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso questa nuova versione dell’app ha la possibilità di farlo installando manualmente il file APK della release 2.21.9.1, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).