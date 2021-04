Un nuovo aggiornamento dell’applicazione Android e iOS di Very Mobile abilita una funzione estremamente utile e interessante: la ricarca in cassa. Infatti, installando la versione 1.15.1 dell’applicazione del brand secondario di WINDTRE, si scopre che è adesso possibile ricaricare il credito nei supermercati e in altri negozi.

Ricarica nei supermercati e negozi

“L’aggiornamento include: la funzionalità di ricarica in cassa – si legge nel changelog ufficiale -, che permette di ricaricare in una serie di supermercati, negozi di elettronica e librerie convenzionati generando il codice da mostrare in cassa.” Utilizzare la nuova funzione è molto semplice. Una volta scaricato l’aggiornamento dal Play Store, all’interno della schermata principale dell’app è possibile selezione la voce “Ricarica in cassa” e inserire il numero di telefono e l’importo della somma della ricarica. Fatto ciò basta cliccare sul tasto genera codice e mostrarlo in cassa per completare l’acquisto della ricarica con il sistema di pagamento preferito tra carta di credito, contanti o bancomat.

In attesa che la ricarica in cassa venga abbracciata da sempre più negozi e supermercati oltre a Expert, Mondadori, Penny Market e Iper, tutte le transazioni possono essere visualizzate e controllate tramite il pannello Offerta > Addebiti e accrediti.

Per iniziare ad utilizzare la ricarica in cassa basta semplicemente aggiornare l’applicazione mobile di Very Mobile cliccando il badge del Play Store sottostante.

