Samsung sta cercando di rendere ancora più appetibili i suoi tablet Android. Il colosso sudcoreano è in procinto di lanciare una nuova tastiera wireless che include un pulsante dedicato a Samsung DeX.

Caratteristiche della tastiera Samsung Smart Keyboard Trio 500

La nuova Samsung Smart Keyboard Trio 500 è una tastiera piuttosto comune, ma offre delle funzionalità degne di nota.

Utilizzando una seconda funzione dei tasti F7, F8 e F9 è infatti possibile controllare facilmente fino a tre diversi dispositivi bluetooth, inclusi smartphone, tablet e notebook, inoltre sono disponibili anche tre tasti di scelta rapida programmabili sui tasti F1, F2 e F3.

Altrettanto apprezzabile è un pulsante dedicato per l’accesso a Samsung DeX, qualcosa che sicuramente attirerà i possessori di tablet come Galaxy Tab S7, anche per il fatto che la tastiera è capace di accoppiarsi in modo intelligente con i dispositivi Android di Samsung.

Disponibilità e prezzo della tastiera Samsung Smart Keyboard Trio 500

Al momento sembra probabile che Samsung stia pianificando di lanciare ufficialmente Smart Keyboard Trio 500 al suo evento di lancio del 28 aprile, nel corso del quale potrebbe debuttare anche una versione più economica del tablet Samsung Galaxy Tab S7 completo di supporto Samsung DeX.