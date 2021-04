Samsung si sta preparando a un’intera settimana di promozioni speciali, che saranno disponibili solamente sul Samsung Shop Online. Le offerte dovrebbero riguardare diverse tipologie di prodotti, tra le quali siamo certi non mancheranno gli smartphone Android della serie Samsung Galaxy.

Settimana di grandi offerte sul Samsung Shop Online: si parte il 26 aprile 2021

Samsung sta avvisando i suoi utenti per email dell’arrivo di una settimana ricca di sconti e promozioni. Dal 26 aprile saranno disponibili offerte per le categorie Mobile e Accessori Mobile, TV & Audio ed Elettrodomestici, con una chicca in più per coloro che risultano iscritti al programma Samsung Members: questi ultimi potranno infatti avere a disposizione un ulteriore sconto extra del 10%.

Tra i prodotti in promozione non mancheranno gli smartphone Samsung Galaxy. Chissà, magari si partirà proprio dai modelli di punta Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra, che tra sconti ed extra sconti potrebbero diventare particolarmente appetibili per chi è alla ricerca di un nuovo dispositivo di fascia alta. Le offerte potrebbero toccare anche la fascia media con Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72.

Per ora non sono state rilasciate indicazioni più precise, ma sapremo sicuramente fornirvi maggiori dettagli nei prossimi giorni: continuate a seguirci e fateci sapere cosa vi aspettate dalla settimana di sconti Samsung nel solito box qui sotto.

