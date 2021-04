Se la famiglia Samsung Galaxy S21 ha permesso al colosso sudcoreano di chiudere il Q1 2021 con vendite record, i rumor e i leak su Samsung Galaxy Z Fold 3 e Samsung Galaxy Z Flip 3 dipingono gli attesi nuovi smartphone pieghevoli come i telefoni che tutti vorrebbero avere. Partendo con ordine, in questa news andremo a trattare le ultime novità relative all’autonomia (grazie alla certificazione 3C) di Samsung Galaxy Z Fold 3 e scopriremo anche l’ipotetico design di Samsung Galaxy Z Flip 3 grazie ad incredibili render non ufficiali.

Batteria meno capiente, ma niente panico

Da ormai qualche settimana diversi rumor avanzano l’idea che Samsung Galaxy Z Fold 3 possa avere una batteria meno capiente dell’attuale modello in vendita, ed effettivamente la certificazione 3C si muove proprio in questa direzione. L’ente cinese parla di due batterie: EB-BF926ABY da 2060 mAh e EB-BF927ABY da 2215 mAh, per un totale di 4275 mAh.

Samsung potrebbe spingersi e montare una batteria da 4400 mAh, di poco inferiore rispetto quella di Samsung Galaxy Z Fold 2, ma l’azienda ha dalla sua parte la presenza di un hardware migliore e anche i nuovi processori a 5 nm.

Rumor recenti ci portano a pensare che Samsung Galaxy Z Fold 3 possa ottenere la certificazione IP67 per resistere al contatto con acqua e polvere, mentre dal punto di vista hardware si parla ovviamente della presenza del processore Qualcomm Snapdragon 888 – forse una delle poche conferme per il nuovo device di Samsung.

Un design da togliere il fiato

Venendo poi ai render non ufficiali di Samsung Galaxy Z Flip 3 realizzati prendendo in considerazione la mole di informazioni, rumor, leak e brevetti pubblicati recentemente, scopriamo che le differenze estetiche maggiormente visibili tra l’attuale generazione e quella futura ruotano attorno al display e alla fotocamera tripla.

L’azienda sembra puntare molto sul ridurre o quanto meno modificare lo spessore dello smartphone per renderlo più comodo da utilizzare. Il display secondario, quello esterno per intenderci, dovrebbe avere una diagonale da 1,9 pollici mentre il display principale è atteso da 6,8 pollici. Alcune modifiche sarebbero necessarie anche al meccanismo di chiusura dello smartphone, la famosa “cerniera”, che in questo caso dovrebbe andare incontro ad una rivisitazione per via degli accorgimenti relativi alle cornici e al display principale.

Samsung Galaxy Z Flip 3 dovrebbe montare una fotocamera tripla con design del tutto simile a quello visto con la serie Samsung Galaxy S21, probabilmente con un sensore ultra grandangolare e uno macro di fianco a quello principale. Per quanto riguarda le colorazioni, inoltre, le ultime voci indicano almeno otto varianti in viola, verde, nero, beige, grigio, bianco, blu scuro e rosa. Resta piuttosto elevata l’eventuale arrivo di colorazioni esclusive come già avvenuto per altre serie di smartphone con gli operatori telefonici sudcoreani.

Le informazioni su Samsung Galaxy Z Fold 3 e Samsung Galaxy Z Flip 3 finiscono qui, per oggi, ma siamo certi che nel corso delle prossime settimane torneremo a parlare dei nuovi pieghevoli del colosso sudcoreano.