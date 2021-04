A pochi giorni dal test che ha sancito la sostanziale eguaglianza, almeno a livello fotografico tra Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+, DxOMark torna a parlarci dei nuovi flagship di Samsung, concentrandosi questa volta sulla fotocamera frontale dedicata ai selfie. A finire sul banco dei test sono stavolta Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21 Ultra. Saranno in grado di migliorare i risultati dello scorso anno o ci saranno poche novità?

Scatti di alta qualità

Entrambi gli smartphone testati si difendono molto bene, con S21 Ultra che ottiene 100 punti mentre il modello “base” S21 si ferma a 98, due punteggi decisamente buoni. Ricordiamo che al momento la classifica di DxOMark relativa ai selfie vede intesta Huawei Mate 40 Pro con 104 punti, seguito da Huawei P40 Pro con 103 e ASUS ZenFone 7 Pro con 101.

Va però detto che non sembrano essere stati fatti passi avanti rispetto allo scorso anno, almeno per quanto riguarda Samsung Galaxy S21 Ultra. Manca un confronto con Samsung Galaxy S20, che lo scorso anno non aveva fatto visita presso il noto sito di benchmark. Il test ha riguardato la versione con chipset Exynos, la stessa commercializzata anche nel nostro Paese, e ha evidenziato buoni punteggi sia per quanto riguarda le foto che i video.

Per Samsung Galaxy S21 Ultra si segnalano dettagli molto accurati, un’ampia gamma dinamica, una riproduzione accurata della pelle e un bilanciamento del bianco molto preciso, così come la messa a fuoco. Per contro però si segnalano alti livelli di rumore, problemi di esposizione, una certa lentezza nelle scene video in HDR e alcune incertezze negli incarnati con luce artificiale.

Niente male nemmeno Samsung Galaxy S21 che risulta addirittura migliore del “fratellone” per quanto riguarda i video (95 punti contro 93). Molto simili i pro della fotocamera frontale, con un’ampia gamma dinamica, buon livello dei dettagli, messa a fuoco ed esposizione video accurate, resa gradevole del colore della pelle.

Per contro ci sono anche in questo caso rumore, problemi di esposizione nei ritratti, il sistema di autofocus a volte sbaglia il riconoscimento dei volti con poca luce, e la stabilizzazione ha qualcosa da migliorare. Nel complesso comunque si tratta di un risultato molto buono, in linea con la qualità del prodotto.

Per scoprire nel dettaglio i risultati dei testi compiuti da DxOMark vi rimandiamo alla scheda di Samsung Galaxy S21 Ultra e alla scheda di Samsung Galaxy S21.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S21 Ultra 5G