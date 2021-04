Google Foto offre la possibilità di aggiungere a un album solo foto e video già caricati sulla piattaforma, ma sembra che ora questo limite stia per essere rimosso. Ora è infatti possibile aggiungere contenuti agli album anche quando si è offline.

Google Foto ora consente creare album anche offline

L’aggiunta di foto e video senza eseguire il backup dei file sul cloud funziona sia per gli album esistenti che per quelli nuovi. La novità sta nel fatto che le modifiche apportate agli album verranno sincronizzate con i server di Google non appena lo smartphone sarà nuovamente online su rete mobile o su rete Wi-Fi, a seconda delle preferenze di salvataggio dei dati impostate dall’utente.

Il processo è lo stesso di quando l’utente è online e prevede semplicemente di selezionare il contenuto e aggiungerlo a un determinato album.

Sembra che la possibilità di aggiungere foto e video agli album quando si è offline sia già operativa nelle versioni più recenti di Google Foto, ma nel caso non fosse così potreste dover attendere che Google attivi l’interruttore della funzionalità sul lato server.

In ogni caso è possibile provare ad aggiornare Google Foto tramite il Play Store utilizzando il badge che trovate a seguire, oppure scaricando l’APK della versione più recente dell’app.

Recentemente Google Foto ha introdotto nuovi album, tra cui quello relativo ai ricordi spirituali e quello con le foto della birra.