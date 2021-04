I social media basati sull’audio sono sempre più di moda di questi tempi e l’enorme successo di Clubhouse ne è la conferma: non ci si stupisce, pertanto, se anche un colosso come Facebook sia preoccupato di tale trend e abbia deciso di lanciare una sorta di controffensiva.

Nelle scorse ore, infatti, Facebook ha annunciato l’arrivo sull’applicazione mobile del popolare social network di una serie di funzionalità focalizzate sull’audio, come podcast, chat room audio e “Soundbites”.

Le nuove feature audio in arrivo sull’app di Facebook

Iniziando dalle chat room audio, si tratta di una funzionalità che sarà disponibile per i gruppi e per i personaggi pubblici e, in modo simile a Clubhouse, consentirà a una serie di persone di parlare in una conversazione dal vivo e agli altri utenti di prendere parte all’evento, ascoltando e interagendo. A dire del team di Facebook, tale feature potrebbe essere sfruttata anche per speciali raccolte fondi con appositi nuovi strumenti.

I podcast potranno essere ascoltati direttamente dall’applicazione di Facebook (anche in background) e dovrebbero offrire un’esperienza simile a quella di soluzioni come Spotify e Google Podcast, con la possibilità di sfruttare le funzionalità tipiche di un social network e, quindi, una grande interazione tra i creatori e gli utenti.

Infine ci sono i Soundbites, ossia un nuovo tipo di post che consentirà agli utenti di creare contenuti audio e clip di breve durata attraverso un apposito strumento che, grazie all’intelligenza artificiale, sarà in grado di migliorare la qualità audio e aggiungere effetti sonori e vocali.

Allo stato attuale nessuna di queste tre novità è già disponibile per gli utenti e non vi sono informazioni ufficiali su quando saranno effettivamente rilasciate. Nelle prossime settimane il colosso dei social network ha in programma di dare il via a dei test con aggiornamenti lato server e probabilmente fornirà ulteriori dettagli.