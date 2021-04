EA e Respawn Entertainment nelle scorse ore hanno annunciato ufficialmente il lancio di una versione mobile di Apex Legends, gioco che alla fine di questo mese sarà al centro di una prima serie di beta test.

Apex Legends Mobile sta per fare il suo esordio

Apex Legends Mobile, questo il nome ufficiale del gioco, è un titolo del genere battle royale, ottimizzato per offrire un’esperienza accattivante su dispositivi dotati di display touch, ciò anche grazie ad appositi controlli semplificati.

I primi beta test regionali si svolgeranno a fine mese su Android in India e nelle Filippine con alcune migliaia di giocatori mentre Respawn Entertainment testerà Apex Legends Mobile in altre regioni prima di un lancio più ampio su Android e iOS.

Cosa sappiamo del gioco mobile

Così come il gioco originale, anche la versione mobile sarà gratuita e prevederà la possibilità di effettuare acquisti in-app per usufruire di contenuti aggiuntivi (inclusi Battle Pass), alcuni dei quali saranno esclusivi.

Ricordiamo che Apex Legends Mobile, alla cui realizzazione ha collaborato anche il team di sviluppatori della versione dedicata a PC e console (è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, Origin e Steam), è in lavorazione già dall’inizio dello scorso anno.

A dire degli sviluppatori, il nuovo gioco di EA può essere considerato una versione diversa rispetto a quella originale, anche se comunque fedele ad essa.

Stando a quanto si apprende, essendo stato creato appositamente per i dispositivi mobile, non sarà caratterizzato dal cross-play con le versioni console o PC (non è chiaro se si tratti di una decisione definitiva o se, al contrario, ciò in futuro potrebbe cambiare).

Restiamo in attesa di ulteriori informazioni dagli sviluppatori per scoprire quando il gioco sarà lanciato a livello globale o se nei prossimi mesi anche alcuni Paesi europei rientreranno nelle aree in cui vengono effettuati i test.