Secondo il noto informatore Ice Universe Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo, ZTE e Meizu lanceranno nella seconda metà di quest’anno degli smartphone dotati di fotocamere sotto il display di nuova generazione.

Vari produttori adotteranno fotocamere sotto il display nel 2021

L’informatore suggerisce che i dispositivi di Samsung e OPPO a impiegare una fotocamera sotto il display saranno smartphone pieghevoli, mentre Xiaomi utilizzerà questa tecnologia nel Mi Mix 4.

Sulla base di precedenti indiscrezioni Vivo dovrebbe introdurre una fotocamera under-display migliorata con Vivo NEX 5 nella seconda metà dell’anno.

ZTE ha mostrato per la prima volta una soluzione del genere con il rilascio di Axon 20 5G, ma la qualità della fotocamera era pessima. Ora la società ha confermato che Axon 30 impiegherà una tecnologia di nuova generazione, anche se non ha rivelato dettagli in merito.

Secondo quanto riportato questo mese dal leaker, Xiaomi Mi MIX 4 dovrebbe vantare un display con i lati curvati e altre tecnologie innovative, ma trattandosi di uno smartphone premium le specifiche attese includono un SoC Qualcomm Snapdragon 888, il supporto alla connettività 5G, un ampio display AMOLED con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali in-display e una batteria di capacità adeguata con supporto per la ricarica rapida sia cablata che wireless.