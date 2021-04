La famiglia Samsung Galaxy S21 ha generato un incremento delle vendite molto importante per il colosso sudcoreano, merito certamente per l’ottima risposta del mercato a tre smartphone ugualmente vicini alla perfezione nelle rispettive fasce di prezzo.

Niente sensore ToF su Samsung Galaxy S22

Sebbene i tre smartphone attuali – Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra – abbiano pochi mesi di vita, si inizia già a parlare di alcune delle caratteristiche di Samsung Galaxy S22. Secondo alcune voci pubblicate in rete, sembra che l’azienda abbia intenzione di non integrare il sensore ToF (Time of Flight) all’interno del comparto fotografico della prossima generazione di smartphone di fascia alta.

Il sensore Time of Flight calcola il tempo che impiega un fascio di luce a rimbalzare sulla superficie e a tornare indietro, così da valutare con estrema precisione la distanza dello stesso dallo smartphone al fine di migliorare la resa delle foto con effetto bokeh e non solo. Né l’attuale serie Samsung Galaxy S21 né la famiglia Samsung Galaxy Note 20 integra il sensore ToF, al contrario della famiglia Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy Note 10, ma il buon responso del pubblico circa la resa fotografica dell’attuale generazione avrebbe spinto la compagnia a decidere di non montarlo sulla serie Samsung Galaxy S22.

Ci teniamo a precisare che le informazioni pubblicate in rete vanno prese con le pinze, e che è ancora troppo presto per iniziare a farci un’idea completa di cosa ha in mente Samsung per la prossima serie di smartphone di fascia alta.