Redmi è più che mai interessato ad entrare nel mondo degli smartphone da gaming con una soluzione in linea con la strategia commerciale che caratterizza tutti i suoi prodotti. Qualche giorno fa avevamo scoperto, infatti, che Redmi vuole proporre uno smartphone con carattere, in grado di appagare i giocatori più esigenti, ma senza obbligarli a sborsare una cifra proibitiva.

Display a 144 Hz e tasti fisici

In queste ore una rivista cinese – Sina Finance – ha pubblicato alcune informazioni su quelle che dovrebbero essere le caratteristiche generali del display dello smartphone da gaming a cui sta lavorando Redmi. Secondo il leak, il dispositivo dovrebbe montare un display AMOLED E4 con fotocamera punch hole centrale e refresh rate a 144 Hz. La cornice superiore, poi, dovrebbe montare anche due tasti fisici per migliorare l’esperienza di gioco.

Rumor precedenti scommettono sulla presenza del processore di fascia alta MediaTek Dimensity 1200, il supporto alla ricarica rapida da 67 W, un comparto fotografico principale con quattro sensore di cui il principale da 64 MP (Sony IMX686) e possibilmente un prezzo attorno ai 2000 yuan, circa 255 euro al cambio.

Lu Weibing, CEO di Redmi, non ha nascosto che l’idea della compagnia è quella di offrire al suo pubblico uno “smartphone normale” in tutto e per tutto, ma assolutamente in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipologia di giocatore anche senza effetti RGB e quant’altro.

