OnePlus non è più quella piccola startup che abbiamo conosciuto con OnePlus One, ovviamente. In questi anni sta crescendo e raggiungendo sempre più utenti, con smartphone Android sempre più avanzati (e di conseguenza costosi). L’azienda ha di recente raggiunto un importante traguardo, avendo superato tre milioni di utenti registrati al suo sito ufficiale in Europa: per festeggiare si prepara a dare il via all’iniziativa “One for All“.

Offerte speciali e premi in palio per l’iniziativa One for All di OnePlus

OnePlus ha raggiunto i tre milioni di utenti iscritti al sito oneplus.com in Europa e per celebrare lancia la campagna “One for All”, per provare a rendere disponibile l’esperienza OnePlus attraverso offerte speciali e concorsi.

Partecipando al sorteggio dal 21 al 23 aprile sarà possibile portarsi a casa sconti ancora più importanti o il premio “definitivo”: un oggetto da collezione in edizione limitata. È consentita una partecipazione al giorno. Tra i premi che saranno estratti troviamo coupon del 50% per OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord e OnePlus Buds Z e del 20% per OnePlus Buds e altri accessori.

Per quanto riguarda le offerte saranno disponibili ribassi del 25% su alcuni smartphone e accessori OnePlus, uno sconto di 150 euro su OnePlus 8T, di 100 euro su OnePlus 8 Pro e di 50 euro su OnePlus Nord. Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma il conto alla rovescia è già iniziato: appuntamento per il 21 aprile 2021, quando prenderà il via One for All di OnePlus.

