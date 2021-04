Google Maps non è solo un’app di navigazione ma offre sempre più funzionalità. Una delle ultime riguarda gli avvisi di maltempo e le segnalazioni di altre situazioni di pericolo in zona.

Google Maps ora avverte anche in caso di tragedie

Oltre agli avvisi relativi alla pandemia avvistati a dicembre Google Maps può fornire informazioni relative a disastri naturali come i terremoti, ma ora ci sono segnalazioni da parte di alcuni utenti sul fatto che Google Maps li ha avvertiti di non circolare in una certa area della città dove era in corso una sparatoria.

Avvisi relativi a tragedie umane come in questo caso possono risultare utili in certe aree del mondo dove episodi di questo tipo sono sono rari.

Presto Google Maps offrirà informazioni sul tempo e sulla qualità dell’aria, attraverso due nuove funzionalità molto utili, inoltre Google ha annunciato il ritorno della bussola su Google Maps per Android, inoltre Google Maps si evolverà grazie a più informazioni e intelligenza artificiale.