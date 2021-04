Le raccolte di memorie di Google Foto realizzate automaticamente dal sistema attraverso il supporto dell’intelligenza artificiale si arricchiscono di un nuovo curioso elemento che ha come oggetto le chiese e che si chiama “Silent Reflection“.

Si tratta dell’ennesimo album che Google Foto di tanto in tanto propone ai propri utenti con l’intento di fare ricordare qualche evento particolare e in questo caso si parla di immagini di chiese e luoghi di culto (al momento non è certo che tale nuova collezione includa le moschee, le sinagoghe o i templi ma è molto probabile che sia così).

Su Google Foto arriva un nuovo album automatico

Rispetto ad altri album di memorie, Silent Reflection pare che metta più a dura prova le abilità degli algoritmi di intelligenza artificiale del colosso di Mountain View, in quanto il livello di precisione non sarebbe così elevato come in passato: stando a quanto riportato da 9to5Mac, infatti, la collezione nel caso di un membro dello staff include anche alcuni edifici medievali, che erroneamente il sistema scambia per chiese o altre strutture dedicate al culto religioso.

Probabilmente il team di Google deve affinare gli algoritmi e adattarli a Paesi come quelli europei, in cui è facile incontrare edifici che hanno secoli di storia alle spalle.

A seguire alcuni screenshot che ci mostrano un esempio di collezione Silent Reflection di Google Foto:

Previous Next Fullscreen

Nel caso del membro dello staff di 9to5Mac, questa raccolta di Memories ha fatto affiorare immagini di chiese e ciò in quanto si tratta dell’edificio religioso più comune in molte parti d’Europa ma è probabile che chi abita in aree prevalentemente musulmane, ebraiche, buddiste, sikh, ecc., visualizzerà varie immagini dei relativi luoghi di culto.

Questa nuova feature è già in fase di rilascio e dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti. Basta avere un po’ di pazienza.

In test una nuova sezione per i Documenti

E sempre a proposito di Google Foto, gli sviluppatori hanno introdotto un nuovo hub dedicato ai Documenti, che va così ad aggiungersi alle tre sezioni già esistenti (Persone e Animali, Luoghi e Cose).

I documenti verranno ulteriormente suddivisi in categorie come screenshot, documenti cartacei, scrittura a mano, messaggi di testo, post-it, biglietti da visita, firme, ecc.

La sezione Documenti non è stata ancora ampiamente implementata e al momento sembra far parte di un test lato server.