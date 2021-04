Google Chromecast, l’arcinoto dongle HDMI del produttore californiano in grado di rendere smart anche le TV più vecchie, sbarca finalmente su Amazon: è ufficialmente disponibile all’acquisto, o meglio lo sarà da domani.

Mettiamo subito in chiaro una cosa: la Chromecast in questione è il modello “classico”, non l’ultimo arrivato con sistema operativo Google TV (di cui trovate qui la nostra recensione).

Si tratta comunque di un segnale importante: storicamente i rapporti tra Amazon e Google non sono esattamente idilliaci e, pur essendo in commercio da anni, la Chromecast non è stata finore venduta in via ufficiale dalla compagnia di Jeff Bezos, che aveva anche tutto l’interesse a non mettersi in casa un concorrente dei propri device Amazon Fire TV.

Questo passo potrebbe essere dunque indicativo di un disgelo, prefigurando magari l’arrivo di altri prodotti – tra cui proprio la nuova Chromecast con Google TV – nel prossimo futuro.

Google Chromecast su Amazon

Come detto, Google Chromecast è acquistabile su Amazon.it già in questo momento – con la formula “venduto e spedito da Amazon” –, al prezzo di listino di 39 euro. Allo stato attuale si tratta a tutti gli effetti di un pre-ordine, infatti la data di uscita indicata è quella di domani, 20 aprile 2021. Qui sotto trovate il link per l’acquisto:

Acquista Google Chromecast Grigio Antracite a 39 euro su Amazon.it (pre-ordine)