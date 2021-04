Quante volte avreste voluto condividere solamente una determinata parte di un testo di una pagina Web che avete trovato interessante, ma a causa delle attuali tecnologie e funzionalità siete stati costretti a condividere l’intera pagina? E magari sarà stato anche difficile – o comunque seccante – per l’altra persona individuare il tutto quel testo la parte sulla quale avreste voluto che concentrasse la sua attenzione.

Presto non sarà più così. Presto sarà tutto più facile grazie a Google. Il colosso di Mountain View ha finalmente reso disponibile la funzione “Copia link per evidenziare” per la versione stabile di Google Chrome 90.

Su Google Chrome è adesso possibile creare collegamenti a una determinata parte di testo

Questa funzione permette di evidenziare una determinata parte di un testo e di creare un collegamento diretto. Per farlo, basterà selezionare la porzione di testo di una pagina Web che si vuole evidenziare, cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare la voce “Copia link per evidenziare”, che creerà un nuovo collegamento condivisibile che copierà momentaneamente negli appunti.

Questo link potrà poi essere condiviso con i propri contatti. Alla persona che accederà a quel link, Google Chrome mostrerà il testo evidenziato per attirare la sua attenzione, proprio in questo modo:

La funzione sarà disponibile per tutti gli utenti a partire dai prossimi giorni, ma adesso è già possibile “forzarne” l’attivazione manualmente tramite flag. Se avete già aggiornato Google Chrome alla versione 90, andate a chrome: // flags e abilitate “Copy Link to Text”. La funzionalità sarà disponibile per Windows, Mac, Linux e Chrome OS.