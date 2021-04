Per via di un cambiamento circa la gestione delle applicazioni su Wear OS apportato da Google nelle scorse settimane, può capitare che acquistando (o resettando) uno smartwatch non siano più disponibili le vecchie applicazioni Wear OS ormai deprecate.

Che fine hanno fatto le vecchie app?

Queste app, spesso per colpa della pigrizia degli sviluppatori, utilizzano una funzione non più supportata dal lancio di Wear OS 2.0. Prima dell’introduzione di Wear OS 2.0, infatti, ogni applicazione mobile installata sullo smartphone veniva accompagnata da un’app bundle anche per i dispositivi wearable.

Un ulteriore cambiamento apportato da Google ad inizio marzo di quest’anno ha reso impossibile cercare e trovare le vecchie app su Wear OS tramite il Play Store. L’unico modo ad oggi funzionante per tornare ad utilizzarle è tramite il sideload delle applicazioni su Wear OS.

Come effettuare il sideload delle app

Il metodo più semplice per effettuare il sideload delle vecchie app su Wear OS è utilizzando l’applicazione Wear Installer realizzata da Malcom Bryant. Ecco i passi da seguire per installare l’applicazione e iniziare ad effettuare il sideload delle app su Wear OS:

Iscriversi all’applicazione Wear Installer tramite questo link del Play Store

installare l’applicazione sul proprio dispositivo Wear OS

abilitare le opzioni sviluppatori su Wear OS tramite il percorso Impostazioni > Sistema > Informazioni > tappare sette volte di fila sulla versione dell’OS attivare la voce “ADB debugging” all’interno del pannello delle opzioni sviluppatore

avviare l’applicazione Wear Installar e appuntare l’indirizzo IP mostrato a schermo inserirlo all’interno dell’applicazione presente sul proprio smartphone e tappare su “Done” selezionare una o più applicazioni Wear OS sul proprio smartphone per installarla sullo smartwatch

tappare su “Always allow from this computer” sul proprio smartwatch tappare su “Install” sul proprio smartphone

disattivare la funzione “ADB debugging” nelle opzioni sviluppatori dello smartwatch.

