Mentre le più importanti aziende al mondo in ambito mobile sono costantemente a lavoro nella realizzazione di nuove tecnologie di ricarica rapida, anche il mercato dei caricabatterie sta rapidamente mutando al fine di offrire la maggiore velocità di ricarica nel minor ingombro possibile.

Leggero, compatto e economico

AOHi MAGCUBE 30W è un nuovo caricabatterie per smartphone (e non solo) che si muove proprio in questa direzione. Infatti, con una dimensione pari a 28 x 28 x 32 mm e un peso di 42 grammi, più o meno quanto il classico caricabatterie da muro da 5 W di Apple, AOHi MAGCUBE 30W si posiziona come uno dei caricabatterie da 30 W più piccoli al mondo.

L’aspetto compatto non è l’unica caratteristica vincente del caricabatterie: AOHi MAGCUBE 30W è pienamente compatibile con i maggiori protocolli di ricarica disponibili come la Power Delivery 2.0 e 3.0, Quick Chage 2.0, 3.0 e 4.0, la ricarica rapida per i dispositivi Apple e non solo. Oltre a ricaricare gli smartphone, il caricabatterie da 30 W può essere impiegato per ricaricare piccoli dispositivi come fitness tracker, cuffie e molto altro.

Un piccolo LED di stato, inoltre, indica visivamente lo stato di carica: il LED si colora di giallo durante la ricarica rapida, di blu quando sta ricaricando a velocità normale e in verde quando è in fase di mantenimento della carica. Disponibile sullo store dell’azienda, AOHi MAGCUBE 30W ha un costo di 199 yuan, circa 25 euro al cambio, con il bundle munito di cavo USB Type-C a 206 yuan, circa 26 euro al cambio.