Xiaomi ha in programma per venerdì 23 aprile un evento in India, in occasione del quale lancerà ufficialmente nel Paese asiatico tre smartphone molto attesi: stiamo parlando di Xiaomi Mi 11X, Xiaomi Mi 11X Pro e Xiaomi Mi 11 Ultra.

Ricordiamo che Xiaomi Mi 11 Ultra è già stato lanciato a livello internazionale alla fine dello scorso mese mentre gli altri due sono dei modelli che possono essere considerati in un certo senso inediti: Xiaomi Mi 11X dovrebbe essere una sorta di versione rinominata di Redmi K40 o POCO F3 mentre Xiaomi Mi 11X Pro dovrebbe essere una variante di Redmi K40 Pro+ e Xiaomi Mi 11i.

Svelati i tagli di memoria di Xiaomi Mi 11X, Mi 11X Pro e Mi 11 Ultra in India

Stando a quanto reso noto da Mukul Sharma nelle scorse ore su Twitter, in India Xiaomi Mi 11 Ultra dovrebbe essere venduto in versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata mentre più scelta dovrebbero avere gli utenti per gli altri due modelli, che dovrebbero essere disponibili sia con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata che con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata.

Le varianti indiane di questi smartphone non dovrebbero avere differenze (oltre ovviamente al nome di commercializzazione) rispetto ai relativi modelli “originali” già venduti in altri mercati.

Senza dubbio il più interessante tra i tre è Xiaomi Mi 11 Ultra, che tra le proprie principali feature può vantare un display AMOLED da 6,81 pollici con risoluzione QHD+, un processore Qualcomm Snapdragon 888, una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W, altoparlanti stereo Harman Kardon, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario Samsung S5KGN2 da 50 megapixel, un sensore ultra grandangolare Sony IMX586 da 48 megapixel e uno periscopico Sony IMX586 da 48 megapixel) e una fotocamera frontale da 20 megapixel.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Xiaomi Mi 11 5G