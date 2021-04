Google Nearby Share può essere considerata la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per mettere a disposizione degli utenti Android qualcosa di simile ad Apple Air Drop, ossia uno strumento per il trasferimento di file e tra le nuove feature che dovrebbero essere presto introdotte vi è il supporto ai trasferimenti di gruppo, cioè la condivisione di file con più persone in una volta sola.

Grazie alla versione 21.15.12 di Google Play Services, lo staff di XDA Developers è riuscito a fare funzionare la feature di trasferimento di gruppo, che supporterà fino a un massimo di altri quattro dispositivi.

Un video ci mostra l’attesa novità di Google Nearby Share

A seguire un breve video che ci offre una dimostrazione di tale funzionalità, che almeno per il momento prevede il trasferimento dei file ad un dispositivo per volta (una volta finito con il primo device, passa al secondo e poi al terzo e al quarto):

Allo stato attuale la feature prevede che gli utenti selezionino più dispositivi con cui condividere i file e approvino manualmente il trasferimento dei file nell’ordine in cui hanno selezionato i device.

Un’altra nuova feature a cui stanno lavorando gli sviluppatori di Google Nearby Share riguarda la visibilità del dispositivo: alla possibilità di essere visibili per tutti i contatti nelle vicinanze, infatti, si dovrebbe aggiungere a breve anche quella di essere visibile a tutti.

Ovviamente il team di Google ha pensato a un rimedio per prevenire gli abusi, in quanto gli utenti avranno la possibilità attraverso un apposito interruttore di “usare la modalità tutti temporaneamente”, tornando automaticamente la visibilità del dispositivo su “tutti i contatti” dopo pochi minuti (attualmente è impostata su 5 minuti).

Nella versione 25.15.12 di Google Play Services c’è anche un altro interruttore, chiamato “mantieni la modalità tutti sempre attiva”, nome che spiega esattamente quale sia il suo scopo. Probabilmente tali feature saranno presto disponibili per tutti gli utenti.