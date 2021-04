Senza dubbio tra gli aspetti più interessanti di OnePlus 9 Pro vi è il suo comparto fotografico, che può fare affidamento sulla tecnologia Hasselblad e sul sensore Sony IMX789, dal cui connubio gli utenti si attendono grandi risultati.

E con un post sul forum ufficiale il team del produttore cinese si è voluto soffermare proprio su tale aspetto e sul grande lavoro che gli ingegneri di OnePlus hanno compiuto per ottimizzare il sensore di Sony e integrarlo nello smartphone, a partire dalle difficoltà per fare posto a una componente più grande rispetto a quelle usate nelle precedenti generazioni dei telefoni dell’azienda.

Collaborando con Sony, il team di OnePlus è riuscito a sfruttare le potenzialità di questo sensore e della fotografia computazionale per giungere a una soluzione che, a dire di OnePlus, non teme di confrontarsi con quelle offerte dagli altri produttori mobile.

Come funziona il sensore Sony IMX789 su OnePlus 9 Pro

Partendo dalle specifiche, questo sensore può contare su dimensioni di 1/1,35 pollici, una risoluzione da 52 megapixel con design Quad Bayer e pixel da 2,24 μm (grazie al pixel binning) e aspect ratio in 16:11 (invece del tradizionale 4:3).

Grazie a tale soluzione, quando si scattano foto il sensore IMX789 usa l’aspect ratio in 4:3 (con dimensioni 1/1,43″ e risoluzione 48 megapixel) mentre nella registrazione video 4K a 120 fps passa in modalità 16:9, massimizzando l’angolo di visione.

Ma OnePlus 9 Pro può contare anche su altre chicche, come la tecnologia 2×2 OCL (ogni pixel può essere usato per la messa a fuoco), il supporto 12-bit RAW (che può catturare fino a 68,7 miliardi di colori) e la registrazione di video 4K a 120 fps con DOL-HDR (ossia Digital Overlap High Dynamic Range, una tecnologia che consente al sensore di scattare esposizioni più brevi e più lunghe quasi contemporaneamente e combinarle in un fotogramma con una gamma dinamica più elevata e quasi nessun artefatto).

Il team di OnePlus è consapevole che non è sufficiente il solo hardware per garantire scatti da urlo, essendo necessaria anche la cura dell’aspetto software e per tale motivo ha lavorato a stretto contatto con Hasselblad al fine di ottimizzare il sensore IMX789 di OnePlus 9 Pro, con particolare attenzione alla calibrazione del colore naturale.

Altri miglioramenti sono già stati introdotti con appositi aggiornamenti rilasciati via OTA e nei prossimi mesi il produttore ne promette di ulteriori con nuovi update dedicati al comparto fotografico.

Leggi anche: la recensione di OnePlus 9 Pro