State cercando uno smartphone di fascia alta ma che al contempo non sia eccessivamente grande? Allora l’attuale offerta su Amazon sul Samsung Galaxy S21 potrebbe fare al caso vostro. Si tratta in realtà di una duplice offerta il che rende lo sconto allettante nonché un nuovo minimo storico di prezzo, soprattutto dato che si tratta della versione con ben 256 GB di memoria interna.

Offerta + coupon: doppio sconto su Galaxy S21 256GB

Lo smartphone in oggetto ha un prezzo di listino pari a 929 Euro in quanto come detto si tratta della variante con più memoria di archiviazione, perfetta se siete soliti scattare molte foto o registrare molti video. L’attuale offerta di Amazon porta il prezzo a 779 Euro a cui però si aggiunge il coupon sconto attualmente in vigore per tutti i Galaxy S21 che, in questo caso, è di 90 Euro facendo così raggiungere allo smartphone il minimo storico di 689 Euro, addirittura inferiore rispetto alla versione da 128 GB che è possibile portarselo a casa a 719 Euro.

➡️ Potete acquistarlo alla pagina prodotto su Amazon.it e, durante la fase di pagamento, inserire il coupon GALAXY90 per ottenere l’ulteriore sconto. Il super prezzo scontato è disponibile solo sulla versione White.

Un’offerta insomma imperdibile se già stavate puntando il nuovo top di gamma di Samsung che, oltre alla memoria, vi offre un bel display Super Amoled da 6,1 pollici a completamento di un comparto multimediale ricco, un trio di fotocamere all’altezza della fascia di prezzo e un’autonomia soddisfacente grazie all’accoppiata batteria e nuovo processore Samsung Exynos 2100. Potete approfondire il tutto nella nostra recensione o perché no, nella nostra riprova a distanza di 3 mesi.

