“Si punta in alto ma c’è qualcosa da sistemare“, è con queste parole che apriamo la nostra personale recensione di Xiaomi Mi 11 5G – link e video recensione disponibili in calce alla news – lasciando intendere che effettivamente lo smartphone di Xiaomi potrebbe fare di più.

Foto e video di alta qualità

Lo smartphone di fascia alta del colosso cinese esce dal test di DxOMark con un punteggio complessivo pari a 120, di gran lunga inferiore a quello del fratello Xiaomi Mi 11 Ultra e decisamente più vicino a quello di Google Pixel 5 e Samsung Galaxy Note 20. Sebbene la qualità del sensore principale sia molto buona, soprattutto per quanto riguarda la texture, la componente fotografica risente parecchio l’assenza di un sensore telescopico per lo zoom e una gestione un po’ balleria degli scatti in condizioni di scarsa luminosità.

La gamma cromatica delle foto è piuttosto buona, come anche il bilanciamento del bianco. Buono l’autofocus in condizioni di buona luminosità, ma perde un po’ di slancio negli scatti notturni dove può impiegare qualche secondo di troppo per mettere a fuoco i soggetti inquadrati.

Molto positivo lato video dove le riprese a risoluzione 4K offrono tanti dettagli e una eccellente gestione del rumore. Buoni i colori, così come la gestione del bianco e l’autofocus, anche se il sistema di fuoco automatico può fare cilecca.

Tutto sommato Xiaomi Mi 11 5G è un ottimo smartphone per scattare foto e video, ma il suo vero tallone d’Achille è l’assenza di un sensore telescopico dedicato per le foto con lo zoom.

