Il Consorzio Unicode è l’associazione responsabile del rilascio delle emoji. Dopo aver sospeso la sua attività di revisione delle proposte di nuove emoji, il sottocomitato Unicode Emoji è tornato attivo con dei suggerimenti per la richiesta di nuovi pittogrammi ed emoticon da inserire nei messaggi.

Tutte le emoji che si inviano da ora in poi potrebbero diventare effettive già nel 2023, ma per avere più possibilità che vengano approvate l’organizzazione ha alcuni suggerimenti generali su come scrivere una proposta.

Ecco le caratteristiche di una nuova emoji

Il presidente Jennifer Daniel spiega che un’emoji potenzialmente valida si presta a molteplici usi, può essere usata in combinazione con altre emoji per creare una frase di senso compiuto con i pittogrammi, inoltre rappresenta qualcosa di nuovo e naturalmente si distingue dalle emoji esistenti.

Purtroppo non avremo nuove emoji quest’anno, in quanto il Consorzio Unicode è stato costretto a posticipare il rilascio di una nuova versione a causa della pandemia che ha ridotto notevolmente la disponibilità dei volontari. Il prossimo appuntamento per il rilascio di nuove emoji è previsto nel 2022.

Le emoji fanno ormai parte del vocabolario, ma per quante ce ne siano è possibile creare nuove esilaranti faccine con Emoji Kitchen di Gboard.

Potrebbe interessarti: Le emoji di Android 12 su qualsiasi smartphone Android con il root