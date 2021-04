Vi è appena arrivato un SMS da un numero sconosciuto, con l’indicazione di un pacco in arrivo (Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui:) e un link per tracciarne la consegna? No, non sta arrivando un pacco inaspettato, o meglio, non si tratta del pacco a cui potreste pensare.

Una nuova truffa via SMS

L’aspetto del messaggio è molto simile a quello che vedete qui sotto, scritto in italiano corretto, con un link che dovrebbe metter in guardia i più scaltri, ma che potrebbe tratte in inganno i meno smaliziati. L’estensione .in fa già pensare a un sito straniero, e una rapida ricerca in Rete ci conferma che si tratta di un marchio indiano legato alla produzione di supporti per tende.

A meno che non ne abbiate acquistato uno, dovreste già drizzare le antenne, subodorando il tentativo di truffa. In effetti si tratta proprio di questo, ovvero dell’ennesimo tentativo di sottrarre i vostri dati personali facendovi aprire un link che non vi porterà a nessun tracking legato a un fantomatico pacco in consegna.

Provando ad aprire il link infatti verrete dirottati su una pagina appositamente creata da un gruppo di malintenzionati allo scopo di impadronirsi dei dati presenti sul vostro smartphone. È dunque importante non aprire il link che riceverete, e cancellare immediatamente il messaggio per evitare che qualcuno, inavvertitamente, lo possa aprire, anche solo per curiosità.

Potete anche bloccare il numero da cui proviene il messaggio, ma ricordate che questo non vi mette al riparo da futuri attacchi simili. Di solito chi organizza questo tipo di truffe cambia frequentemente numero di telefono, quindi continuate a prestare la massima attenzione. In questo caso non è indispensabile usare un antivirus o soluzioni simili, anche se la loro presenza potrebbe aiutarvi segnalando l’apertura di siti potenzialmente pericolosi, quanto piuttosto un po’ di buon senso.

Se non conoscete il sito indicato nel messaggio, o non state aspettando alcun pacco, potete sempre effettuare una veloce ricerca sul web e sicuramente riuscirete a chiarirvi le idee. E nel dubbio è sempre meglio cancellare il messaggio, nel caso fosse davvero un pacco vi sarà recapitato lo stesso.

