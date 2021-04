Samsung ha già fatto capire di avere grandi progetti per il 2021 con il lancio di diversi interessanti device e per i prossimi mesi il colosso coreano ha in programma la presentazione di numerosi altri prodotti.

Samsung Galaxy Z Fold3 senza slot per S Pen

Tra gli smartphone di Samsung più attesi nel 2021 c’è la nuova generazione della sua serie di telefoni pieghevoli, device che dovrebbe essere lanciato con il nome di Samsung Galazy Z Fold3 e vantare, tra le altre cose, il supporto S Pen, così da soddisfare chi è alla ricerca di un dispositivo da sfruttare anche in ambito lavorativo.

Solo che, stando alle ultime indiscrezioni, lo smartphone non avrà uno slot dedicato a S Pen, così come invece avviene sui modelli della serie Samsung Galaxy Note e ciò pare per problemi di spazio.

In pratica, per Samsung Galaxy Z Fold3 il produttore potrebbe aver deciso di puntare su dimensioni più contenute e sacrificare una feature che rimane così un’esclusiva della serie Galaxy Note.

Samsung Galaxy Z Flip 2 potrebbe avere un altro nome

E sempre a proposito di smartphone pieghevoli, Samsung Galaxy Z Flip 2 potrebbe non arrivare sul mercato: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il modello che il colosso coreano si prepara a lanciare nel 2021 potrebbe essere commercializzato come Samsung Galaxy Z Flip 3.

Del resto, tecnicamente si tratterebbe effettivamente della terza generazione di questa serie di device, in quanto arriva dopo un modello iniziale (chiamato Samsung Galaxy Z Flip) e un secondo (chiamato Samsung Galaxy Z Flip 5G).

Per la sua presentazione ci sarà probabilmente da attendere fino all’estate.

Ecco come potrebbe essere il Samsung Galaxy Z Flip del futuro

Per i prossimi anni la serie Samsung Galaxy Z Flip potrebbe essere protagonista di una piccola rivoluzione: pare, infatti, che il colosso coreano stia valutando di implementare un display che possa piegarsi in due direzioni (ossia verso l’interno e verso l’esterno), eliminando così la necessità di usare un secondo schermo esterno.

Stando a un nuovo brevetto, risalente allo scorso ottobre e pubblicato ieri, il display può essere piegato verso l’interno, restando così protetto oppure verso l’esterno, con la conseguente possibilità per l’utente di avere un ampio schermo sia sulla parte frontale che su quella posteriore.

Per tale device, inoltre, il produttore avrebbe deciso di optare per una doppia fotocamera integrata nel display attraverso un apposito foro. Resta da capire se il brevetto si tramuterà in un dispositivo destinato alla commercializzazione.

In arrivo anche nuovi latop

In attesa della presentazione dei nuovi tablet e laptop di Samsung, in programma per il 28 aprile, nelle scorse ore sono apparse in Rete delle immagini che ci confermano che il design sarà uno dei punti di forza di tali device.

Tra di essi vi saranno i Samsung Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360: il primo sarà un laptop tradizionale mentre il secondo dovrebbe essere un dispositivo convertibile con supporto S-Pen.

Tra le feature della nuova generazione di laptop di Samsung vi dovrebbero essere display da 13 e 15 pollici, processori Intel di undicesima generazione, supporto opzionale LTE e una porta Thunderbolt 4.

Infine, in arrivo vi dovrebbe essere pure Samsung Galaxy Tab S7 Lite, che dovrebbe vantare un display da 12,4 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 750G, 4 GB di RAM e il supporto S Pen.

Nel 2022 un tablet pieghevole

Bisognerà attendere il prossimo anno, invece, per scoprire il chiacchierato tablet di Samsung capace di piegarsi in tre parti.

Stando alle ultime indiscrezioni, il colosso coreano avrebbe in programma di lanciare tale device nel primo trimestre del 2021 ma una sorta di anteprima potrebbe essere già svelata in estate, in occasione dell’evento di presentazione ufficiale dei nuovi smartphone pieghevoli dell’azienda.