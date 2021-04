È dedicata alla generazione Z la nuova challenge su TikTok di Samsung, pensata per promuovere i tre nuovi smartphone della serie Galaxy A: Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72. A partire da oggi dunque scatta una challenge creativa chiama a raccolta tutti i creativi della nota piattaforma social.

Samsung è #powerAwesome

Pensata per raccontare i tratti distintivi dei nuovi dispositivi Galaxy A, la challenge prevede la pubblicazione di un video, con l’hashtag #powerAwesome, che parli della quadrupla fotocamera posteriore e della sua versatilità, della batteria a lunga durata e della connettività che, per il modello a52, supporta anche le reti 5G.

“Con questa TikTok challenge abbiamo voluto puntare sulla creatività dei nostri Galaxy fan chiedendogli di esprimere su TikTok il loro stile unico e autentico, proprio come quello dei nuovi smartphone delle serie Galaxy A. Smartphone di ultima generazione che consentono a tutti, specialmente ai più giovani, di sfruttare al massimo le tecnologie all’avanguardia di Samsung. Siamo sicuri che questa nuova iniziativa sarà uno stimolo per tanti appassionati Galaxy, per esprimere appieno la loro personalità con prodotti affidabili e di eccellenza.“”

Per rendere unica la challenge Samsung ha creato un filtro ad hoc, Branded Effect, che invita gli utenti a ricaricare la batteria per un video pieno di energia. Nelle prime ore di vita la nuova challenge ha già generato oltre 900 milioni di visualizzazioni, coinvolgendo anche alcuni dei TikToker italiani più famosi.

In particolare Samsung ha scelto Martina Socrate, Jennifer Preda, Giorgia Malerba, Federico Gardenghi, Alessandro Bedetti, Jash Gonzales, Valeria Vedovatti e Alessandro Montesi come testimonial della campagna, per coinvolgere anche un pubblico più giovane. Lasciatevi dunque ispirare dai nuovi smartphone Samsung e mostrate la vostra creatività con questa nuova challenge, ricordandovi di seguire anche il nostro profilo TikTok.

