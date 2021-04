Con gran parte delle scuole e degli uffici ancora chiusi a causa della pandemia che da oltre un anno sta cambiando le nostre abitudini, cresce il bisogno di computer adeguati a svolgere il lavoro da casa. Dopo aver assemblato la vostra nuova build, o aver rispolverato un vecchio notebook o un PC desktop, potreste aver bisogno di una chiave per l’attivazione di Windows 10.

Se per un nuovo PC è essenziale, per un vecchio computer significa nuova vita e maggiore sicurezza, soprattutto se utilizzate sistemi non più supportati. Grazie alle offerte di primavera di Dealworlds potete risolvere i vostri problemi con una spesa davvero minima, e iniziare a sfruttare le tante novità di Windows 10, come quelle che vi permettono di controllare alcune funzioni dello smartphone Android, molto utile se lavorate da casa e volete una migliore integrazione tra i due sistemi.

Le offerte di primavera

Per un computer efficiente e pronto a un uso ufficio, o per la scuola, vi serviranno sicuramente Windows 10 e una suite Office. Ecco dunque le offerte essenziali per acquistare questi due prodotti a un prezzo davvero vantaggioso, senza che sia necessario inserire alcun codice sconto. E se vi servono due licenze di Windows l’affare è ancora migliore.

Non volete Windows 10 Professional ma un’altra versione? Nessun problema, con il codice sconto EDW50 potete ottenere uno sconto del 50% sui seguenti software:

Niente male vero? Eppure si può fare di meglio, grazie a uno sconto del 62%, che potete ottenere utilizzando il codice EDW62 prima del pagamento, sull’acquisto di un bundle che comprende Windows e Office. Ecco alcuni esempi:

E se state cercando qualcosa di diverso, come una versione particolare di Office, o un software che normalmente non viene incluso nei pacchetti Office, ecco altri prodotti, scontati del 55% grazie al codice EDW55.

Una volta inseriti i prodotti che vi interessano nel carrello potete procedere con il pagamento, grazie ai numerosi metodi supportati e nel giro di pochi secondi riceverete una mail con i codici acquistati. Ricordate che dovrete scaricare il software dal sito ufficiale di Microsoft, visto che su Dealworlds acquistate solo la chiave di attivazione.

In questo modo non dovrete attendere la spedizione di una scatola e abbatterete decisamente i costi. E per qualsiasi domanda, o per segnalare un problema potete scrivere una mail a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria