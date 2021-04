Quello degli smartphone è uno dei tanti mercati sul quale l’emergenza sanitaria e la pandemia hanno impattato in modo fortemente negativo.

Lo scorso anno, il mercato europeo degli smartphone ha subito un calo del 14% rispetto all’anno precedente. Il mese peggiore, stando a quanto è emerso da una ricerca realizzata nel mese di febbraio da Counterpoint Research, sarebbe stato quello di aprile, quando il mercato degli smartphone ha registrato un calo di circa il 50% rispetto al 2019.

A pesare sul settore è stato sicuramente il lockdown, che ha visto la chiusura di molti esercizi commerciali e ha impedito ai consumatori di recarsi in negozio per toccare con mano lo smartphone di proprio interesse (assolutamente un qualcosa da non sottovalutare).

Tuttavia, qualcosa ha cominciato a smuoversi. Secondo l’ultima ricerca condotta dalla Strategy Analytics, i ricavi globali all’ingrosso di smartphone aumenteranno del 13% entro la fine dell’anno. Si tratta della più alta crescita dei ricavi in sei anni. A trainare questa rivincita sarà il passaggio alle Reti di quinta generazione su scala globale e le vendite di iPhone 12.

Ricavi globali di smartphone all’ingrosso in aumento

Lo scorso anno, i ricavi globali degli smartphone all’ingrosso hanno subito un calo del 5% su base annua. Ma la ripresa economica, la sostituzione degli smartphone più vecchi e obsoleti con modelli di ultima generazione e la migrazione verso il 5G contribuiranno alla crescita dei ricavi che i ricercatori stimano si verificherà entro la fine dell’anno.

Nello specifico, i ricercatori stimano che il volume delle vendite globali di smartphone crescerà del 7% a 1,4 miliardi di unità, mentre il prezzo di vendita medio all’ingrosso degli smartphone crescere del 6% a 294 dollari, con un fatturato superiore a 400 miliardi di dollari. Sarà il segmento ultra premium (ovvero gli smartphone che presentano un prezzo all’ingrosso di almeno 600 dollari) a registrare risultati particolarmente positivi, fino a contribuire a quasi la metà dei ricavi all’ingrosso complessivi di questo anno.

Cina, Stati Uniti, India e Giappone rappresenteranno il 54% di tutti i ricavi all’ingrosso in tutto il mondo.