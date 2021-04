Il settore dei social network è in continua trasformazione e ciò anche per la sua elevata competitività e anche un colosso come Facebook deve stare attento a seguire le tendenze del momento per non trovarsi impreparato, lanciando di tanto in tanto nuovi servizi e funzionalità.

Un esempio di prodotti lanciati da Facebook è rappresentato dalla sua app dedicata agli appuntamenti, lanciata negli Stati Uniti nel 2019 (e arrivata in Italia lo scorso anno) e che, stando alle ultime indiscrezioni, pare non abbia raggiunto la popolarità sperata dal team di sviluppatori.

E a confermare tali voci vi è anche un’indagine condotta dallo staff di The Verge, che ha provato a capire quanto possa essere diffuso l’utilizzo di Facebook Dating, prendendo come riferimento New York e, sulla base degli annunci di incontri locali pubblicati, ossia circa 278.000 (su 4 milioni di persone non sposate che vivono nella metropoli statunitense), ha stimato che la soluzione del colosso dei social network viene usata da circa il 7% della base di potenziali utenti.

Tali dati, che vanno presi con le pinze in quanto il metodo usato per recuperarli non garantisce la loro correttezza, sono più bassi di quelli che le più popolari applicazioni per incontri fanno registrare negli Stati Uniti.

E il fatto che il team di Facebook stia testando una nuova app chiamata Sparked sembra suggerire che, in fondo, tale stima potrebbe non essere così sbagliata.

Facebook prova ad aiutare le aziende con un nuovo strumento

E sempre a proposito di novità in casa Facebook, il colosso dei social ha dato il via negli Stati Uniti al test di una nuova funzionalità in virtù della quale gli utenti visualizzeranno post di aziende nel feed principale.

In pratica, nel News Feed appariranno post dedicati ad argomenti come bellezza, fitness o abbigliamento e, attraverso apposite anteprime in miniatura, gli utenti avranno la possibilità di esplorare i contenuti di aziende correlate, così da poter prendere in considerazione nuove attività che potrebbero non aver trovato da soli.

Per esempio, il post di un ristorante può consigliare post di altri ristoranti nella propria zona oppure un marchio di bellezza può indirizzare ad aziende simili.

Questo test nei progetti del team di Facebook riguarderà solo un ristretto numero di utenti e di aziende ma con il passare delle settimane dovrebbe espandersi sempre di più.