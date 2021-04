Mai come quest’anno gli sconti sui recenti flagship Samsung sono consistenti, arrivati a pochi mesi dalla presentazione ufficiale. L’ultimo store, solo in ordine di tempo, a proporre un ottimo sconto, è la catena di elettronica di consumo Unieuro, che esagera con un doppio sconto.

Doppio sconto per la serie Galaxy S21

Se in passato i primi a essere scontati erano soprattutto i modelli “base” della serie Galaxy S, quest’anno gli sconti riguardano fin da subito anche i modelli più costosi, e Unieuro non fa distinzioni. Un voucher da 150 euro per abbattere fin da subito il costo di acquisto di ciascun modello, al quale però fa il paio uno sconto immediato sul carrello, che fa scendere ulteriormente il prezzo.

Parliamo di un extra sconto del 5%, che permette di andare dai 740 euro di Samsung Galaxy S21 ai 1.120 euro di Samsung Galaxy S21 Ultra, con Samsung Galaxy S21+ che scende abbondantemente sotto i 1.000 euro. Ci riferiamo, come avrete capito da un rapido calcolo, alle versioni con 256 GB di memoria interna, le uniche coperte dalla promozione speciale di Unieuro, che le rende molto appetibili rispetto alle versioni da 128 GB.

Vediamo dunque il prezzo finale, con l’applicazione del coupon che trovate a fine articolo, delle tre varianti si Samsung Galaxy S21:

Prezzi niente male quindi, considerando che la serie S21 è in vendita da meno di tre mesi. Ovviamente Unieuro offre la spedizione gratuita a domicilio o la possibilità di ritirare, anche in questo caso senza costi aggiuntivi, lo smartphone presso un punto vendita vicino a voi, con la possibilità di pagare al momento del ritiro.

150 euro di sconto sulla serie Galaxy S21 con il codice 150GALAXYS21