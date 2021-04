Anche i migliori provider di Internet (ISP) qualche volta hanno problemi di rete che ci impediscono di navigare. Se siete tra i milioni di utenti che utilizzano Google Chrome per navigare sul web, vi sarà sicuramente capitato di giocare al simpatico giochino con il T-Rex che compare in assenza di connessione ad Internet.

Un giocattolo per veri nerd

Ebbene, Dead Zebra presenta la versione Chrome Dino Dark Mode realizzata dal designer Andrew Bell. Il giocattolo, la cui confezione è mostrata nell’immagine soprastante, è costituita da alcuni elementi caratteristici del gioco: il dinosauro T-Rex e diversi cactus. Oltre alla colorazione scura, la nuova versione si illumina di blu al buio, una piccola novità che non è disponibile nel modello classico del gioco.

Le figure sono realizzate in ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene), la comune plastica rigida con cui sono prodotti una moltitudine di oggetti. Inoltre, la basetta in plastica di colore scuro può essere facilmente rimossa. Se siete interessati al nuovo modello dell’iconico dinosauro di Google Chrome, Dead Zebra lo vende a 24 dollari.

Se invece la colorazione scura non fa per voi in quanto non si fonde bene con l’arredamento della vostra stanza, potete decidere di acquistare il modello originale Chrome Dino Set a quest’altro link; il prezzo di vendita è anche questa volta pari a 24 dollari.