Dopo aver svelato la classifica degli smartphone più potenti del mese di marzo 2021, AnTuTu pubblica le preferenze degli utenti per i dispositivi Android relative al primo trimestre 2021. Rispetto all’analisi precedente abbiamo diverse similitudini, ma anche qualche differenza interessante: andiamo a scoprire cosa vogliono gli utenti (e cosa offrono i produttori).

Le preferenze degli utenti nel Q1 2021

Partiamo come sempre dalle dimensioni del display, con un grafico che certifica ancora una volta la volontà di utenti e produttori di scegliere e puntare su smartphone dalle diagonali generose. Le percentuali più alte si riferiscono infatti a dispositivi con schermi da 6,5 pollici (16%), 6,7 pollici (15,3%) e 6,4 pollici (12,4%). Difficile scendere sotto i 6 pollici ormai.

La risoluzione dello schermo è una scelta più relativa: spesso i produttori preferiscono puntare sul Full-HD+ e quindi troviamo poche differenze nelle quantità dei pixel. Per la maggiore va la risoluzione 1080 x 2400 (31,1%), seguita da quella 1080 x 2340 (26,2%). Più rara la risoluzione QHD, come possiamo vedere nella “torta”.

Per quanto riguarda il processore è Qualcomm il marchio più diffuso tra gli utilizzatori di AnTuTu, con il 57,9%. Seguono a distanza MediaTek (14,5%) e Samsung (14,2%), mentre è ancora più staccato HiSilicon di Huawei (10,6%). Restando sui SoC, quasi tutti risultano ormai octa core (96,7%), anche se resiste qualche quad core (2,9%).

Tanta RAM a disposizione degli utenti, come dimostra l’immagine qui sotto. Il 33,1% degli utilizzatori di AnTuTu dispone di 6 GB, mentre il 24,3% di 8 GB; percentuali simili per gli smartphone con 4 GB (23,5%), mentre salgono di qualche punto i device da 12 GB (dal 6,1 del Q3 2020 al 7,9%). Per quanto riguarda le memorie interne abbiamo il 46% degli utenti che può contare su 128 GB, mentre il 28,4% si ferma a 64 GB; più staccati i 256 GB (13,5%) e gli altri tagli.

Veniamo infine a uno dei grafici più interessanti, quello relativo alla distribuzione delle versioni di Android. La release più diffusa resta Android 10, ma rispetto allo scorso trimestre abbiamo una bella crescita di Android 11, che sale del 17,7% e si fa finalmente notare. Questo significa che negli ultimi mesi i produttori hanno distribuito sempre più smartphone con l’ultima distribuzione a bordo e hanno aggiornato diversi dispositivi.

Vi siete ritrovati in queste statistiche? Vi ricordiamo ancora una volta che i numeri derivano dagli utenti che utilizzato AnTuTu e non rappresentano l’intero mercato degli smartphone Android.