ZTE ha presentato quest’oggi il nuovo Axon 30 Ultra, device di punta della casa cinese con Snapdragon 888 e 3 sensori da 64 MP più una fotocamera periscopio da 8 MP. ZTE ha definito questo setup con il nome Trinity Camera System, algoritmo per la fotografia computazionale che secondo l’azienda, in futuro potrebbe portare gli smartphone a superare le prestazioni di macchine fotografiche professionali.

L’azienda cinese con questo sistema vuole coprire un campo di lunghezze focali equivalenti da 13 mm a 123 mm, permettendo una messa a fuoco con un solo clic in tutte e tre le modalità di scatto disponibili quindi sia da lunga sia da media sia da distanza ravvicinata. La funzione che permette di eseguire tutto ciò si chiama “Prima le foto e poi lo zoom” che permette di passare tra le lunghezze focali in maniera fluida.

ZTE Axon 30 Ultra possiede quindi tre fotocamere principali:

Fotocamera per ritratti e gli usi più disparati ha una focale equivalente da 35 mm e apertura f/1.6 e 64 MP

Fotocamere super wide angle, con un angolo di visione di 120° e 64 MP

Terza fotocamera da 64 MP ausiliaria alla precedente, che grazie all’algoritmo di fotografia computazionale sviluppato da ZTE permette di ridurre la distorsione ai bordi di cui soffrono le lenti grandangolari.

Le tre fotocamere sono coadiuvate da Super Night AI e Super Moon, due modalità che migliorano le fotografie in notturna. In particolare Super Moon sfrutta tutte e tre le fotocamere in contemporanea per rendere al meglio la luna, ingrandendola al punto giusto e rendendola simile a come la vede l’occhio umano.

A livello video abbiamo il supporto alla risoluzione 8K, con la possibilità di passare in maniera fluida tra le diverse focali. Per i video poi viene usata anche la fotocamera periscopio che insieme alla stabilizzazione ottica è utile a stabilizzare al meglio le riprese. Questi sistemi così complessi sono supportati da algoritmi molto avanzati e dalla potenza di calcolo di Qualcomm Snapdragon 888, la velocità della RAM LPDDR5 e delle memorie UFS 3.1.

Ecco le specifiche dello smartphone:

OS: Android 11 personalizzato on MyOS 11

SoC: Qualcomm Snapdragon 888

Tagli RAM LPDDR5: 8/12/16 GB

Display AMOLED 6,7″ Full HD+ refresh rate 144 Hz e touch sampling 300 Hz

Memoria interna: 256 GB/ 1 TB

Fotocamere posteriori: Principale 64MP (Sony IMX686 – f/1.6) OIS;

Grandangolare 64MP (Samsung GW3 – f/2.2);

Ritratto 64MP (Samsung GW3 – f/1.9);

Preiscopio 8MP (OIS zoom 5x ottico)

Grandangolare 64MP (Samsung GW3 – f/2.2); Ritratto 64MP (Samsung GW3 – f/1.9); Preiscopio 8MP (OIS zoom 5x ottico) Fotocamera anteriore da 16 MP

Certificazione IP 68

Batteria: 4600 mAh

Dimensioni: 161,53 x 72,96 x 8 mm

Peso: 188 gr

Il display di ZTE Axon 30 Ultra è curvo ai bordi, scelta stilistica che aumenta la percezione di qualità, cosa che sicuramente si addice a uno smartphone flagship. Il design era stato protagonista di un leak proprio ieri, e oggi le foto ufficiali confermano ciò che avevamo visto. Da smartphone di punta è anche la capacità dello schermo di riprodurre il 100% della gamma cromatica DCI P3 e colori a 10 bit, assicurando una resa cromatica eccellente.

La batteria da 4600 mAh sarà ricaricabile velocemente grazie alla Quick Charge 4+ e la personalizzazione di Android 11 di ZTE è MyOS 11. Axon 30 Ultra sarà disponibile a livello globale a maggio.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone per fotocamera