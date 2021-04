È ormai noto che WhatsApp è profondamente impegnato a proporsi come sistema di pagamento ideale tra utenti privati e piccole imprese. Dopo l’arrivo di WhatsApp Pay in India dopo anni di test, la versione 2.21.8.10 di WhatsApp Beta mostra che la compagnia sta mettendo a punto una funzione utile per gli abitanti del Brasile.

Novità aggiornamento 2.21.8.10 WhatsApp Beta

Infatti, come viene mostrato dall’immagine sottostante pubblicata dai colleghi di WABetaInfo, l’aggiornamento 2.21.8.10 del client beta mostra che il team di sviluppo dell’applicazione sta implementando un sistema per la pubblicazione di report sui pagamenti effettuati tramite WhatsApp Beta.

Nella pagina di richiesta è visibile la dicitura “Crea un report delle informazioni e delle impostazioni di pagamento, a cui è possibile accedere o trasferire su un’altra app.” Considerata la presenza di informazioni estremamente sensibili e personali, l’applicazione offre un’ora di tempo per scaricare il rapporto e consiglia di condividerlo unicamente con persone e applicazioni di cui si ha fiducia.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Come per ogni aggiornamento di WhatsApp Beta, anche la versione 2.21.8.10 può essere già scaricata da tutti gli utenti iscritti al canale beta sul Play Store. È anche possibile procedere all’installazione manuale dell’APK scaricandolo da questo link di APK Mirror. Ricordiamo, infine, che la novità descritta in questa news non è disponibile in Italia in quanto al momento circoscritta unicamente al Brasile.