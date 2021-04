TCL Fold N’Roll è un concept di smartphone rollabile veramente interessante. L’idea dell’azienda cinese è un device 3 in 1, in che si può sia piegare che rollare. Fold N’Roll può quindi raggiungere ben tre dimensioni dello schermo. Entrambe le tecnologie sono già state viste in qualche modo ma unirle nello stesso device sarebbe veramente ambizioso e complesso.

Il format 3 in 1 non è esente da problemi

L’azienda cinese famosa per le sue TV ma sta ben impressionando anche nel mondo degli smartphone. Con questo concept dimostra di essere piuttosto vivace e capace di ragionare fuori dagli schemi. Il pannello OLED di questo TCL Fold N’Roll può essere piegato sotto al dispositivo grazie al meccanismo chiamato DragonHinge dall’azienda.

Lo schermo chiuso misura 6,8 pollici, una volta aperto ne misurerà 8,8 e una volta srotolato completamente diventerà di fatto un tablet da 10 pollici. Purtroppo come ogni progetto ambizioso, TCL Fold N’Roll ha un difetto piuttosto grande, per l’usabilità. In “formato” smartphone non è possibile utilizzare le fotocamere posteriori, dato che è proprio lo schermo piegato a bloccarne la visibilità. La cosa può essere tranquillamente risolta aprendo il device ma si capisce bene che questo non giova alla facilità d’utilizzo.

TCL è cosciente del fatto che questo tipo di concept, così ambiziosi e avveniristici possono avere grandi difficoltà di produzione. Un dirigente della società ha infatti dichiarato che i display flessibili e pieghevoli sono senza dubbio il futuro del settore della telefonia mobile, ma al momento non è ancora possibile mettere in atto alcuni progetti.

Questi form factor, secondo Stefan Streit, tra cui questo concept 3 in 1 richiederanno molto tempo prima di diventare una tecnologia sufficientemente matura. TCL però potrebbe comunque regalare qualche sorpresa visto che pare abbia in cantiere alcuni device che utilizzano come base alcune delle tecnologie mostrate in questo concept.