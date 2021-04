Nel corso dei prossimi mesi Huawei sarà impegnato a presentare una ricca serie di prodotti, almeno è questo che si evince dagli ultimi rumor pubblicati in rete da un leaker.

Carrellata di dispositivi a partire da maggio

Secondo Chrysanthemum, infatti, il colosso cinese dovrebbe presentare le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 4 e un dispositivo legato al mondo dei computer durante il mese di maggio, mentre la nuova serie di smartphone di fascia alta Huawei P50 e il tablet Huawei MatePad Pro 2 solo a partire dal mese di giugno in poi.

Da ormai diverso tempo si parla del fatto che l’azienda avrebbe deciso di rimandare il lancio di questi dispositivi a giugno: Huawei vuole concentrarsi al massimo per offrire un prodotto senza compromessi, soprattutto lato software dove HarmonyOS viene ormai indicato come l’OS principale al posto di Android.

Petal Pay si affaccia all’orizzonte

Se da un lato Huawei sta mettendo in piedi la strategia di lancio di prodotti cruciali per la sua strategia di rilancio a seguito degli enormi contraccolpi dovuti al ban USA, dall’altro continua ad espandere la serie di tecnologie proprietarie che rientrano all’interno del grande ombrello di servizi targati Petal.

Recentemente la compagnia ha fatto richiesta di tutela per il marchio “Petal Pay“, portando molti a valutare l’imminente presentazione di un sistema di pagamenti proprietario. Questa eventualità, al momento, sembra essere stata da parte da Cao Chong, presidente del dipartimento che si occupa del ramo commerciale di Huawei. Secondo Chong, infatti, l’azienda non ha (ancora, NdR) intenzione di entrare nel mercato dei pagamenti ma sta invece gettando le basi per venire incontro alle esigenze delle grandi aziende finanziarie.